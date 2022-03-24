Оккупанты повредили в Киеве уже 87 жилых домов

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"Количество людей, нуждающихся в помощи, увеличивается, ведь враг своими ударами повреждает жилые кварталы города. В частности, с начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садиков и 12 школ", — говорится в сообщении.

Напомним

В результате вторжения россии в Украине погибло уже 128 детей, более 172 — ранены.