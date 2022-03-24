В Киеве на Оболони вражеский снаряд попал в частный дом

Цитата

"24 марта в 12:43 в службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, на место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытию бойцы установили, что в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом произошло возгорание кровли. В 13:21 возгорание локализовали на площади 150 кв. м и в 13:41 - ликвидировали", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Дополнение

Ранее сообщали, что в Киеве от начала широкомасштабного вторжения россии уже повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садов и 12 школ.