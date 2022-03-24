У Києві з початку війни уже загинули 75 мирних мешканців, із них – 4 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, загинули 75 мирних мешканців, з них – 4 дітей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
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"У Києві від початку російської навали пошкоджено 87 багатоповерхових житлових будинків та 10 приватних. 12 шкіл та 6 дитячих садочків. У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини. Поранено 307 цивільних і 16 дітей", - розповів Кличко.
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У Києві в Оболонському районі внаслідок снаряда російських окупантів загорівся приватний будинок.