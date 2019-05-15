В Киеве установлены самые низкие цены на газ в Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На основании решения правительства НАК "Нафтогаз Украины" снизил на май цену на природный газ, который он продает газзбутам для нужд населения, в 5990,00 грн / тыс куб. м (без НДС), что на 245,51 грн / тыс куб. м меньше чем цена, которая действовала в апреле, передает УНН.
Так " ГазПравда " обращает внимание, что, начиная с мая, розничные цены на газ для населения будут разными в каждом регионе и зависят от облгазов / горгаза, к которому присоединен потребитель. Это произошло после вступления с 1 мая силу решение НКРЕКП о едином по всей территории страны тариф на транспортировку газа, которое было принято в декабре 2018 и при действующих индивидуальных тарифах на распределение газа для каждого облгаза / горгаза.
Учитывая это, высокие розничные цены газа будут у потребителей, которые присоединены к сетям:
ПАО "Николаевгаз" - 8432,93 грн / тыс.куб.м.
ООО "Газовик" (Винницкая обл.) - 8428,61 грн / тыс.куб.м.
ПАО "Ривнегаз" - 8426,93 грн / тыс.куб.м
А самые низкие для тех, кто присоединен к сетям:
ПАО "Киевгаз" - 7810,61 грн / тыс.куб.м.
ПАО "Кременчуггаз" - 7820,53 грн / тыс.куб.м.
ПАО "Харьковгоргаз" - 7879,25 грн / тыс.куб.м.