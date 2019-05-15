У Києві встановлено найнижчі ціни на газ в Україні - ЗМІ

Так "ГазПравда" звертає увагу, що, починаючи з травня, роздрібні ціни на газ для населення будуть різними в кожному регіоні і залежать від облгазу/міськгазу, до якого приєднаний споживач. Це відбулось після набуття з 1 травня чинності рішення НКРЕКП про єдиний по всій території країни тариф на транспортування газу, яке було прийнято в грудні 2018 та при діючих індивідуальних тарифах на розподіл газу для кожного облгазу/міськгазу.

Враховуючі це, найвищі роздрібні ціни газу будуть у споживачів, які приєднані до мереж:

ПАТ “Миколаївгаз” — 8432,93 грн/тис.куб.м.

ТОВ “Газовик” (Вінницька обл.) — 8428,61 грн/тис.куб.м.

ПАТ “Рівнегаз” — 8426,93 грн/тис.куб.м

А найнижчі для тих, хто приєднаний до мереж:

ПАТ “Київгаз” — 7810,61 грн/тис.куб.м.

ПАТ “Кременчукгаз” — 7820,53 грн/тис.куб.м.

ПАТ “Харківміськгаз” — 7879,25 грн/тис.куб.м.