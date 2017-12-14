В Киеве водитель авто врезался в столб и сбежал, пострадала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В столице на проспекте Леся Курбаса автомобиль врезался в ограждение и отбойник, а затем в столб. Водитель скрылся с места происшествия, оставив в авто раненую пассажирку. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
“Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением на мокрой дороге, не вписался в поворот, врезался в ограждение и затем в отбойник. Автомобиль поехал около 30 метров от отбойника и остановился в столбе”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что после инцидента водитель автомобиля скрылся.
В результате ДТП пострадала женщина-пассажир, получив многочисленные травмы. С искореженного авто ее извлекали спасатели ГСЧС, а затем в срочном порядке госпитализировали медики.
Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция, ожидается следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Киеве таксист сбил женщину на пешеходном переходе.