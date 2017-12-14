У Києві водій авто врізався у стовп і втік, постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У столиці на проспекті Леся Курбаса автомобіль врізався в огорожу та відбійник, а потім у стовп. Водій втік з місця події, залишивши в авто поранену пасажирку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
“Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням на мокрій дорозі, не вписався в поворот, врізався в огорожу і потім в відбійник. Автомобіль поїхав близько 30 метрів по відбійника і зупинився в стовпі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що після інциденту водій автомобіля втік.
Внаслідок ДТП постраждала жінка-пасажир, отримавши численні травми. З понівеченого авто її витягували рятувальники ДСНС, а потім у терміновому порядку госпіталізували медики.
Наразі на місці події працює патрульна поліція, очікується слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Києві таксист збив жінку на пішохідному переході.