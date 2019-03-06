В Киеве обнаружили нарколабораторию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве задержали группу лиц, которая занималась изготовлением и сбытом прекурсоров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Работники Департамерта противодействия наркопреступности Нацполиции в Киеве задержали группу из трех человек, которая занималась изготовлением и сбытом прекурсора фенилнитропропен по всей территории Украины (основной компонент при изготовлении амфетамина)", - написал Аброськин.
Он добавил, что продажа осуществлялась через 2 магазина, а также через интернет и отправку службами почтовых отправлений.
Как сообщал УНН, в Кривом Роге обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов.
Напомним, в Киеве задержали группу наркодельцов, в которых обнаружили более 4,4 кг прекурсоров, 1,7 млн грн и более 1 тыс. боеприпасов.