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У Кривому Розі виявили нарколабораторію

У Кривому Розі виявили нарколабораторію

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Кривому Розі виявили нарколабораторію для виготовлення наркотичних засобів 5 видів. Про це написав, на своїй сторінці у Facebook, перший заступник голови в Національна поліція України В’ячеслав Аброськин, передає УНН.

"Працівники Департаменту протидії наркозлочинності виявили цілу нарколабораторію для виготовлення наркотичних засобів 5 видів. Вилучено професійне обладнання та понад 100 кг різних прекурсорів, 1,5 кг фенілнітропропену", - написав Аброськин.

Як повідомляв УНН, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України блокували канал контрабанди з Африки психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, на території Київської області викрито злочинну групу, яка займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичного засобу "метадон" на території області. До складу групи входила особа, яка постачала наркотичний засіб, отримуючи його з Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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