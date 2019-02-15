У Кривому Розі виявили нарколабораторію

"Працівники Департаменту протидії наркозлочинності виявили цілу нарколабораторію для виготовлення наркотичних засобів 5 видів. Вилучено професійне обладнання та понад 100 кг різних прекурсорів, 1,5 кг фенілнітропропену", - написав Аброськин.

Як повідомляв УНН, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України блокували канал контрабанди з Африки психотропних речовин в особливо великих розмірах.



Нагадаємо, на території Київської області викрито злочинну групу, яка займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичного засобу "метадон" на території області. До складу групи входила особа, яка постачала наркотичний засіб, отримуючи його з Російської Федерації.



