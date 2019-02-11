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Викрито злочинну групу, яка отримувала наркотики з РФ

Викрито злочинну групу, яка отримувала наркотики з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. На території Київської області викрито злочинну групу, яка займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичного засобу "метадон" на території області. До складу групи входила особа, яка постачала наркотичний засіб, отримуючи його з Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської оласті, передає УНН.

"Прокуратурою Київської області скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої групи за ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України. Під час розслідування встановлено, що учасники вказаної злочинної групи займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичного засобу "метадон" на території Київської області. Організатором та керівником даної групи була 28-річна жінка, а її співучасники мали зв’язки серед наркозалежних осіб та досвід спілкування з ними", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі додали, що до складу групи входила особа, яка постачала наркотичний засіб, отримуючи його з Російської Федерації.

Під час обшуків виявлено та вилучено «метадон» на загальну суму понад 1 млн. грн., «марихуани» на суму 10 тис. грн., а також бойові гранати.

Зазначимо, що за вказані кримінальні правопорушення учасникам організованої групи загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на Полтавщині нарколабораторію і вилучили рекордну в Україні партію метадону.

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