Викрито злочинну групу, яка отримувала наркотики з РФ

КИЇВ. 11 лютого. УНН. На території Київської області викрито злочинну групу, яка займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичного засобу "метадон" на території області. До складу групи входила особа, яка постачала наркотичний засіб, отримуючи його з Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської оласті, передає УНН.