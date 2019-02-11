Разоблачена преступная группа, которая получала наркотики из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На территории Киевской области разоблачили преступную группу, которая занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотического средства "метадон" на территории области. В состав группы входило лицо, которое поставлялао наркотическое средство, получая его из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской оласти, передает УНН.
"Прокуратурой Киевской области направлено в суд обвинительный акт в отношении организованной группы по ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 УК Украины. В ходе расследования установлено, что участники указанной преступной группы занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотического средства "метадон" на территории Киевской области. Организатором и руководителем данной группы была 28-летняя женщина, а ее соучастники имели связи среди наркозависимых лиц и опыт общения с ними", - говорится в сообщении.
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В прокуратуре добавили, что в состав группы входила лицо, которое поставляло наркотическое средство, получая его из Российской Федерации.
Во время обысков обнаружены и изъяты "метадон" на общую сумму более 1 млн. грн, "марихуаны" на сумму 10 тыс. грн, а также боевые гранаты.
Отметим, что за указанные уголовные правонарушения участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Полтавской области нарколабораторию и изъяли рекордную в Украине партию метадона.