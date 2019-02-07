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Вилучено рекордну в історії України партію метадону

Вилучено рекордну в історії України партію метадону

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Співробітники СБУ викрили на Полтавщині нарколабораторію і вилучили рекордну в Україні партію метадону. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Учасники етнічного організованого угруповання орендували приватний будинок у Миргороді, в якому облаштували нарколабораторію. Під час обшуків у приміщенні правоохоронці вилучили понад 20 кілограмів метадону, 300 кілограмів прекурсорів та майже 50 літрів рідкого метадонового концентрату. Вартість вилучених препаратів за цінами "чорного ринку" становить понад 35 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці виявили лабораторне обладнання для виготовлення наркотику.

За інформацією СБУ, "товар" зловмисники планували збувати по всій території країни через розгалужену мережу дилерів.
Організатора угруповання та двох учасників затримано.

Відкрито кримінально провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів - ред.) КК України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Вилучене лабораторне обладнання та речовини направлено на експертизу, після завершенні якої буде прийнято рішення про пред’явлення затриманим підозри.

Як повідомляв УНН, у квітні правоохоронці вилучили рекордну партію метадону на суму 10 млн грн.

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