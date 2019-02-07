Изъята рекордная в истории Украины партия метадона
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Полтавской области нарколабораторию и изъяли рекордную в истории Украины партию метадона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию. Во время обысков в помещении правоохранители изъяли более 20 килограммов метадона, 300 килограммов прекурсоров и почти 50 литров жидкого метадонового концентрата. Стоимость изъятых препаратов по ценам "черного рынка" составляет более 35 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Также правоохранители обнаружили лабораторное оборудование для изготовления наркотика.
По информации СБУ, "товар" злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров. Организатора группировки и двух участников задержали.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - ред.) УК Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Изъятое лабораторное оборудование и вещества направлены на экспертизу, по завершении которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения.
Как сообщал УНН, в апреле правоохранители изъяли рекордную партию метадона на сумму 10 млн грн.