В Кривом Роге обнаружили нарколабораторию

"Работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили целую нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов. Изъято профессиональное оборудование и более 100 кг различных прекурсоров, 1,5 кг фенилнитропропену", - написал Аброськин.

Как сообщал УНН, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировали канал контрабанды из Африки психотропных веществ в особо крупных размерах.



Напомним, на территории Киевской области разоблачили преступную группу, которая занимались незаконним приобретением, хранением и сбытом наркотического средства "метадон" на территории области. В состав группы входила лицо, которое поставляло наркотическое средство, получая его из Российской Федерации.



