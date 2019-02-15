В Кривом Роге обнаружили нарколабораторию

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57092 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76797 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129214 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129473 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129285 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124840 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160129 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Кривом Роге обнаружили нарколабораторию

В Кривом Роге обнаружили нарколабораторию

Киев  •  УНН

 • 12303 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Кривом Роге обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов. Об этом написал, на своей странице в Facebook, первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили целую нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов. Изъято профессиональное оборудование и более 100 кг различных прекурсоров, 1,5 кг фенилнитропропену", - написал Аброськин.

Как сообщал УНН, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировали канал контрабанды из Африки психотропных веществ в особо крупных размерах.

Напомним, на территории Киевской области разоблачили преступную группу, которая занимались незаконним приобретением, хранением и сбытом наркотического средства "метадон" на территории области. В состав группы входила лицо, которое поставляло наркотическое средство, получая его из Российской Федерации.

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