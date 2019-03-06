У Києві виявили нарколабораторію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві затримали групу осіб, яка займалась виготовленням та збутом прекурсорів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Працівники Департамерту протидії наркозлочинності Нацполіції в Києві затримали групу з трьох осіб, яка займалася виготовленням та збутом прекурсора фенілнітропропен по всій території України (основний компонент при виготовленні амфетаміну)", - написав Аброськин.
Він додав, що продаж здійснювався через 2 магазини, а також через інтернет та відправку службами поштових відправлень.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі виявили нарколабораторію для виготовлення наркотичних засобів 5 видів.
Нагадаємо, у Києві затримали групу наркоділків, у яких виявили понад 4,4 кг прекурсорів, 1,7 млн грн та понад 1 тис. боєприпасів.