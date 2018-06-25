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В Киеве разоблачили полицейского на сбыте амфетамина

В Киеве разоблачили полицейского на сбыте амфетамина

Киев  •  УНН

 • 14712 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В столице на сбыте 100 грамм амфетамина задержан сотрудник патрульной полиции. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, о причастности сотрудника патрульной полиции столицы к противоправной деятельности стало известно работникам Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Информация поступила и в Киевское городское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Проверкой было установлено, что разоблаченный рядовой полиции, с целью незаконного обогащения, занимается сбытом психотропного вещества и вскоре намерен продать большое количество "товара". Совместными действиями внутренней безопасности НПУ, СБУ, при поддержке руководства патрульной полиции Киева, 30-летнего полицейского задержали возле одного из торговых столичных центров в Оболонском районе. 100 грамм амфетамина патрульный привез клиенту на собственном автомобиле, но сбыть не успел", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время прокуратурой Киева задержанному в порядке ст.208 УПК Украины объявлено подозрение по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Судом ему избрана мера пресечения. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с ГУ Нацполиции разоблачили работника Райкивецькои исправительной колонии, который систематически снабжал заключенных наркотические средства и психотропные вещества.

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