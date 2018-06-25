У Києві викрито поліцейського на збуті амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У столиці на збуті 100 грам амфетаміну затримано співробітника патрульної поліції. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, про причетність співробітника патрульної поліції столиці до протиправної діяльності стало відомо працівникам Головного управління СБУ в Києві та Київській області. Інформація надійшла і до Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
“Перевіркою було встановлено, що викритий рядовий поліції, з метою незаконного збагачення, займається збутом психотропної речовини та невдовзі має намір продати велику кількість „товару“. Спільними діями внутрішньої безпеки НПУ, СБУ, за підтримки керівництва патрульної поліції Києва, 30-річного поліцейського затримали неподалік одного з торгових столичних центрів в Оболонському районі. 100 грам амфетаміну патрульний привіз клієнтові на власному автомобілі, але збути не встиг”, — розповіли у прес-службі.
На теперішній час прокуратурою Києва затриманому в порядку ст.208 КПК України оголошено підозру за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Судом йому буде обрано міру запобіжного заходу. Санкція інкримінованої зловмисникові статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з ГУ Нацполіції викрили працівника Райківецької виправної колонії, який систематично постачав ув’язненим наркотичні засоби та психотропні речовини.