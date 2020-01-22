В Киеве разоблачили коррупционную схему выдачи строительных лицензий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В столице правоохранители разоблачили коррупционную схему выдачи строительных лицензий, в организации которой подозреваются должностные лица коммерческой структуры и ГАСИ Украины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области разоблачили и задокументировали коррупционную схему выдачи разрешительных документов на проведение строительных работ", - говорится в сообщении.
Во время документирования противоправной деятельности был установлен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды. Так, директор юридической компании получила от гражданина 1900 долларов США взятки за выдачу разрешительных документов, в частности - лицензии на проведение строительных работ по классу последствий СС3. Эту сумму подозреваемая должна была передать должностным лицам Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины для принятия ими положительного решения.
В среду, 22 января, правоохранители задержали фигурантку во время получения второй части неправомерной выгоды - 1400 долларов США. Ранее был задокументирован факт получения первого "транша" - 500 долларов США.
Во время следствия будет проверяться причастность должностных лиц ГАСК к совершению данного преступления. Сейчас в помещении ГАСИ Украины и в офисе частного предприятия проводятся санкционированные обыски.
Напомним, правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную руководителями медицинских учреждений и коммерческой структуры Львовской области во время закупок за бюджетные средства медицинских изделий и оборудования.