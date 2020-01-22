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У Києві викрили корупційну схему видачі будівельних ліцензій

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. У столиці правоохоронці викрили корупційну схему видачі будівельних ліцензій, в організації якої підозрюються посадовці комерційної структури та ДАБІ України. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

У Києві викрили корупційну схему видачі будівельних ліцензій

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури Київської області викрили та задокументували корупційну схему видачі дозвільних документів на проведення будівельних робіт", - йдеться в повідомленні.

Під час документування протиправної діяльності було встановлено факт вимагання та отримання неправомірної вигоди. Так, директорка юридичної компанії одержала від громадянина 1900 доларів США хабаря за видачу дозвільних документів, зокрема - ліцензії на проведення будівельних робіт за класом наслідків СС3. Цю суму підозрювана повинна була передати посадовим особам Державної архітектурно-будівельної інспекції України для прийняття ними позитивного рішення.

У середу, 22 січня, правоохоронці затримали фігурантку під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 1400 доларів США. Раніше було задокументовано факт отримання першого "траншу" - 500 доларів США.

Під час слідства буде перевірятися причетність посадових осіб ДАБІ до вчинення даного злочину. Наразі у приміщенні ДАБІ України та в офісі приватного підприємства проводяться санкціоновані обшуки. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили корупційну схему, організовану керівниками медичних закладів та комерційної структури Львівщини під час закупівель за бюджетні кошти медичних виробів та обладнання.

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