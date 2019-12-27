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У Львівській області блокували корупційну мережу в медичній сфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Правоохоронці викрили корупційну схему, організовану керівниками медичних закладів та комерційної структури Львівщини під час закупівель за бюджетні кошти медичних виробів та обладнання. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, посадовці систематично отримували від комерційних структур "відкати" у розмірі 10-15% за сприяння в укладанні вигідних контрактів. Угоди передбачали закупівлю товарів для медустанов за завищеними цінами.

Правоохоронці затримали посадовців після передачі в офісі фірми-постачальника чергового хабара у сумі 24,5 тисячі гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували низку інших фактів отримання "відкатів" керівниками низки медичних закладів регіону. 

У межах кримінального провадження, директору одного з медзакладів, а також директору та головному бухгалтеру комерційної структури повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ІТТ. 

На даний час фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, на Черкащині СБУ затримала керівника одного із медичних закладів на отриманні 50 тис. гривень неправомірної вигоди під час придбання обладнання для пацієнтів.

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