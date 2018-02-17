Полицейские задержали похитителей человека, за которого требовали 500 тыс. долл. выкупа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В ходе совместной операции оперативных служб полиции, бойцов Департамент "Корпуса оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины и сотрудников СБУ потерпевшего освободили и задержали нескольких злоумышленников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Украины.
"Мужчину насильно удерживали в частном доме в Киевской области в поселке Требухов и требовали от его родственников выкуп", - говорится в сообщение.
Пострадавший рассказал, что злоумышленники удерживали его в наручниках с прикованной к кровати цепью.
По его словам, похитители планировали получить за освобождение 500 тыс. долларов США.
Напомним, в Украине в прошлом году зафиксировано четыре факта похищения людей с требованием выкупа за криптовалюту на общую сумму около 6 млн долл. США.