Поліцейські затримали викрадачів чоловіка, за якого вимагали 500 тис. дол. викупу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Під час спільної операції оперативних служб поліції, бійців Департамент “Корпусу оперативно-раптової дії” Національної поліції України та співробітників СБУ потерпілого визволили та затримали кількох зловмисників, передає УНН з посиланням на прес-службу національної поліції України.
"Чоловіка насильно утримували у приватному будинку в Київській області в селищі Требухів та вимагали від його родичів викуп," - йдеться в повідомлення.
Потерпілий розповів, що зловмисники утримували його у кайданках із прикованим до ліжка ланцюгом.
За його словами, викрадачі планували отримати за визволення 500 тисяч доларів США.
Нагадаємо, в Україні торік зафіксовано чотири факти викрадення людей з вимогою викупу за криптовалюту на загальну суму близько 6 млн дол. США.