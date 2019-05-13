В Киеве выиграно миллион в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В воскресенье, 12 мая, игрок государственной лотереи "Лото-Забава" выиграл один миллион гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Номер выигрышного билета — 0342104. Счастливчик приобрел его в киевском киоске ООО “ДЛУ” № 128, расположенный по адресу: ул. Ялтинская, 13/18.
“Победитель стал 329-м в общем счетчике миллионеров и мультимиллионеров „Лото-Забава“ и семнадцатым в этом году”, — рассказали в “М.С.Л.”.
Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” поздравил победителя и пригласил его присоединиться к “Клубу Миллионеров “М.С.Л.”, а также воспользоваться эксклюзивной VIP-программой — “Два дня из жизни миллионера”, рассчитанной на двоих.
Как напомнили в “М.С.Л.”, этим предложением уже воспользовались победительница 1019-го тиража “Лото-Забава” Светлана Громова вместе со своим мужем Николаем. Пара посетила столицу и провела незабываемые выходные в течение 13-14 апреля 2019 года.