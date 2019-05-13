У Києві виграно мільйон у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У неділю, 12 травня, гравець державної лотереї “Лото-Забава” виграв один мільйон гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Номер виграшного білета — 0342104. Щасливчик придбав його у київському кіоску ТОВ “ДЛУ” № 128, який розташовано за адресою: вул. Ялтинська, 13/18.
“Переможець став 329-м на загальному лічильнику мільйонерів і мультимільйонерів „Лото-Забава“ і сімнадцятим у цьому році”, — розповіли в “М.С.Л.”.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив його приєднатися до “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.”, а також скористатися ексклюзивною VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.
Як нагадали в “М.С.Л.”, цією пропозицією вже скористалася переможниця 1019-го тиражу “Лото-Забава” Світлана Громова разом зі своїм чоловіком Миколаєм. Пара завітала до столиці та провела незабутні вихідні протягом 13-14 квітня 2019 року.