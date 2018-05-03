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В Киеве вернули в собственность общины дом на улице Черновола

Киев • УНН

 • 9249 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Дом по ул. Вячеслава Черновола в центре столицы общей площадью около 1200 кв. м и стоимостью свыше 21 млн грн. возвращен в собственность территориальной общины города Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

В Киеве вернули в собственность общины дом на улице Черновола

“Право собственности на дом незаконно приобрела частная структура, которая внесла его в уставный капитал, а в дальнейшем передала в собственность другой компании”, — говорится в сообщении.

Указанный объект недвижимости был включен в перечень объектов коммунальной собственности и решений о его отчуждении Киевский городской совет не принимал.

Работники столичной прокуратуры обнаружили грубое нарушение закона и пренебрежение волей и интересами территориальной громады. Подготовив соответствующие выводы, они обратились в хозяйственный суд Киева с иском об истребовании у последнего приобретателя указанного объекта недвижимости.

Хозяйственный суд Киева после изучения обстоятельств дела полностью удовлетворил иск прокурора. В результате дом по ул. В. Черновола вернули его действительному владельцу — территориальной общине города Киева.

Напомним, согласно решению КГГА, исторические здания, находятся в запущенном состоянии, будут в дальнейшем возвращать в коммунальную собственность .

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