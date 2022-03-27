В Киеве возобновляют учебу: будет дистанционка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс, сообщили в КГГА, пишет УНН.
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"С понедельника учреждения общего среднего, профессионально-технического, профессионального и высшего образования столицы возобновят учебу в онлайн-формате", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, цель дистанционного обучения во время войны - не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение. Оно должно стать помощи ребенку, а не очередным стрессом и волнениями - без негативных оценок и домашних заданий.
"Акцент будет сделан не только на изучении нового материала, но и на повторении", - отмечается в сообщении.
Для юных киевлян и учителей в городе создана сеть онлай-сервисов.
Дополнение
По данным КГГА, ночь на 27 марта в Киеве прошла относительно спокойно. Постепенно открывается бизнес - 26 марта работало более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 СТО, 185 парикмахерских.