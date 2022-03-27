У Києві відновлюють навчання: буде дистанційка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві в дистанційному форматі відновлюється освітній процес, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань.
"Акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторювання", - зазначається у повідомленні.
Для юних киян та вчителів, у місті створено мережу онлай-сервісів.
Доповнення
За даними КМДА, ніч проти 27 березня у Києві пройшла відносно спокійно. Поступово відкривається бізнес – 26 березня працювало понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 СТО, 185 перукарень.