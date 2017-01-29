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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140189 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144539 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В Киеве состоялась реконструкция боя за завод "Арсенал"

В Киеве состоялась реконструкция боя за завод "Арсенал"

Киев • УНН

 • 22993 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве, возле ст.м. "Арсенальная" состоялось народное вече и реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал", передает корреспондент УНН.

Вблизи ст "Арсенальная" военно-исторический клуб "Повстанец" провел реконструкцию боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал"

Нагагадмео, П.Порошенко сравнил трагедию под Крутами с нынешней агрессией РФ на Донбассе .

Справка УНН: Бой под Крутами - бой, состоявшийся 29 января 1918 года на железнодорожной станции под поселком Круты, в 130 километрах к северо-востоку от Киева. Бой длился 5часов между четырёхтысячных подразделением Красной Гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева (впоследствии за свою жестокость и произвол казненного большевиками) и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", что в целом насчитывал около четырех сотен воинов.

Украинские Национальные Новости

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