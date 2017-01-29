В Киеве состоялась реконструкция боя за завод "Арсенал"

Вблизи ст "Арсенальная" военно-исторический клуб "Повстанец" провел реконструкцию боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал"

Нагагадмео, П.Порошенко сравнил трагедию под Крутами с нынешней агрессией РФ на Донбассе .

Справка УНН: Бой под Крутами - бой, состоявшийся 29 января 1918 года на железнодорожной станции под поселком Круты, в 130 километрах к северо-востоку от Киева. Бой длился 5часов между четырёхтысячных подразделением Красной Гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева (впоследствии за свою жестокость и произвол казненного большевиками) и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", что в целом насчитывал около четырех сотен воинов.