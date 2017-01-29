У Києві відбулася реконструкція бою за завод "Арсенал"

Поблизу ст.м. “Арсенальна” військово-історичний клуб "Повстанець" провів реконструкцію бою військ УНР ротии большовиків за завод “Арсенал”

Нагадаємо, П.Порошенко порівняв трагедію під Крутами з нинішньою агресією РФ на Донбасі.

Довідка УНН: Бій під Крутами — бій, що відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції під селищем Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної Гвардії під проводом есера Михайла Муравйова (згодом за свою жорстокість та свавілля страченого більшовиками) та загоном з київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.