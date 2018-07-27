В Киеве состоялась премьера фильма "Брама"

Министр культуры Украины Евген Нищук поблагодарил создателей картины за профессиональную работу.



"Возможно, этот фильм должен появиться значительно раньше, еще в начале независимости Украины. Но так случилось, что Павел Арье написал эту работу переосмыслено через поколение. Сейчас история Чернобыля подается в мифический образ, как большая легенда, и я уверен , что эта лента будет иметь огромный успех и в Украине, и за рубежом", - заявил Нищук.



Фильм Владимира Тихого "Брама" снят по мотивам пьесы "В начале и в конце времен" Павла Арье.



Это рассказ о семье, которая живет в Чернобыльской зоне отчуждения, неподалеку от печально Четвертого реактора. Председательствует в ней баба Фрося, которая "дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы и как-то в войну зарезала двенадцать эсэсовцев". С ней живут внук Вовчик и дочь Слава. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается - баба Фрося получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время.



Напомним, в Одессе в рамках Одесского международного кинофестиваля состоялась презентация первого трейлера украинской комедии "Бешеное свадьбы".