В Киеве состоялась премьера фильма "Брама"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35096 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100730 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122843 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130469 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168362 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153073 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140869 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130421 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180705 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118325 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256213 просмотра
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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7 марта, 15:09 • 107561 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111819 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113720 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112990 просмотра
Актуальное
В Киеве состоялась премьера фильма "Брама"

В Киеве состоялась премьера фильма "Брама"

Киев  •  УНН

 • 12060 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Киеве состоялась национальная премьера фильма "Брама". Ленту показывают в 96-х кинотеатрах 41-го города. Об этом сообщает Госкино в Facebook, передает УНН.

Министр культуры Украины Евген Нищук поблагодарил создателей картины за профессиональную работу.

"Возможно, этот фильм должен появиться значительно раньше, еще в начале независимости Украины. Но так случилось, что Павел Арье написал эту работу переосмыслено через поколение. Сейчас история Чернобыля подается в мифический образ, как большая легенда, и я уверен , что эта лента будет иметь огромный успех и в Украине, и за рубежом", - заявил Нищук.

Фильм Владимира Тихого "Брама" снят по мотивам пьесы "В начале и в конце времен" Павла Арье.

Это рассказ о семье, которая живет в Чернобыльской зоне отчуждения, неподалеку от печально Четвертого реактора. Председательствует в ней баба Фрося, которая "дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы и как-то в войну зарезала двенадцать эсэсовцев". С ней живут внук Вовчик и дочь Слава. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается - баба Фрося получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время.

Напомним, в Одессе в рамках Одесского международного кинофестиваля состоялась презентация первого трейлера украинской комедии "Бешеное свадьбы".

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