В Киеве состоялась премьера фильма "Брама"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Киеве состоялась национальная премьера фильма "Брама". Ленту показывают в 96-х кинотеатрах 41-го города. Об этом сообщает Госкино в Facebook, передает УНН.
Министр культуры Украины Евген Нищук поблагодарил создателей картины за профессиональную работу.
"Возможно, этот фильм должен появиться значительно раньше, еще в начале независимости Украины. Но так случилось, что Павел Арье написал эту работу переосмыслено через поколение. Сейчас история Чернобыля подается в мифический образ, как большая легенда, и я уверен , что эта лента будет иметь огромный успех и в Украине, и за рубежом", - заявил Нищук.
Фильм Владимира Тихого "Брама" снят по мотивам пьесы "В начале и в конце времен" Павла Арье.
Это рассказ о семье, которая живет в Чернобыльской зоне отчуждения, неподалеку от печально Четвертого реактора. Председательствует в ней баба Фрося, которая "дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы и как-то в войну зарезала двенадцать эсэсовцев". С ней живут внук Вовчик и дочь Слава. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается - баба Фрося получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время.
Напомним, в Одессе в рамках Одесского международного кинофестиваля состоялась презентация первого трейлера украинской комедии "Бешеное свадьбы".