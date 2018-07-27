У Києві відбулася прем’єра фільму "Брама"

Міністр культури України Євген Ніщук подякував творцям картини за професійну роботу.



"Можливо, цей фільм мав би з’явитися значно раніше, ще на початку незалежності України. Але так сталося, що Павло Ар’є написав цю роботу переосмислено через покоління. Зараз історія Чорнобиля подається у міфічний спосіб, як велика легенда, і я впевнений, що ця стрічка матиме величезний успіх і в Україні, і закордоном", - заявив Ніщук.



Фільм Володимира Тихого "Брама" знятий за мотивами п’єси "На початку і наприкінці часів" Павла Ар’є.



Це розповідь про родину, яка мешкає в Чорнобильській зоні відчуження, неподалік від сумнозвісного Четвертого реактора. Головує в ній баба Пріся, яка "товаришує з русалками, під’їдає галюциногенні гриби і якось у війну зарізала дванадцятьох есесівців". З нею живуть онук Вовчик і дочка Слава. Неочікувано їхнє розмірене життя закінчується – баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, що станеться найближчим часом.



Нагадаємо, в Одесі в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю відбулась презентація першого трейлера української комедії "Скажене весілля".