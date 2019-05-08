В Киеве состоялось шествие памяти погибших защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На улице Крещатик в центре столицы состоялось шествие памяти погибших защитников Украины, передает корреспондент УНН.
В шествии приняли участие жены и матери погибших бойцов, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины. Во время акции присутствовали около 250 женщин, а также около 300 мужчин в форме военного образца. Большинство участников держали в руках цветы. Колонну сопровождали автомобили патрульной полиции.
Маршрут шествия пролегал от здания Киевской городской государственной администрации, по улице Крещатик, через Европейскую площадь до Мемориала "Стена памяти народной". Движение на время проведения акции было частично перекрыто.
Напомним, Киев отметит День памяти и примирения и годовщину победы над нацизмом.