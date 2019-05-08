В Киеве состоялось шествие памяти погибших защитников Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 75501 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100475 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103334 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105018 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128718 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112919 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138664 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144788 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130217 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130287 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве состоялось шествие памяти погибших защитников Украины

В Киеве состоялось шествие памяти погибших защитников Украины

Киев  •  УНН

 • 21887 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. На улице Крещатик в центре столицы состоялось шествие памяти погибших защитников Украины, передает корреспондент УНН.

В шествии приняли участие жены и матери погибших бойцов, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины. Во время акции присутствовали около 250 женщин, а также около 300 мужчин в форме военного образца. Большинство участников держали в руках цветы. Колонну сопровождали автомобили патрульной полиции.

Маршрут шествия пролегал от здания Киевской городской государственной администрации, по улице Крещатик, через Европейскую площадь до Мемориала "Стена памяти народной". Движение на время проведения акции было частично перекрыто.

Напомним, Киев отметит День памяти и примирения и годовщину победы над нацизмом.

Украинские Национальные Новости

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