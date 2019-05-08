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У Києві відбулася хода пам'яті полеглих захисників України

У Києві відбулася хода пам'яті полеглих захисників України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. На вулиці Хрещатик у центрі столиці відбулася хода пам'яті полеглих захисників України, передає кореспондент УНН.

У ході взяли участь дружини та матері загиблих бійців, які приймали участь у бойових діях на сході України. Під час акції були присутні близько 250 жінок, а також близько 300 чоловіків у формі військового зразка. Більшість учасників тримали у руках квіти. Колону супроводжували автомобілі патрульної поліції.

Маршрут ходи пролягав від будівлі Київської міської державної адміністрації, вулицею Хрещатик, через Європейську площу до Меморіалу "Стіна народної пам’яті". Рух на час проведення акції було частково перекрито.

Нагадаємо, Київ відзначить День пам'яті та примирення і річницю перемоги над нацизмом.

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