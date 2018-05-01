В Киеве состоится митинг по случаю Дня труда

“По случаю Дня труда — 1 мая, с целью привлечения внимания органов государственной и местной власти, работодателей, бизнеса к необходимости решения насущных проблем Человека труда, Киевский городской совет профсоюзов проводит шествие-митинг”, — говорится в сообщении.

Участники шествия митинга собрались в 9:30 на улице Крещатик (ст. метро “Крещатик”). В 10:00 колонна отправится к Европейской площади, где состоится митинг. После окончания шествия-митинга желающие смогут продолжить празднование на спортивной базе “Зенит”.

Напомним, в мае в Украине переназначат субсидии населению, при этом субсидирование начнет работать по новым правилам. Также должен стартовать пилотный проект по электронному рецепту. Изменится и ряд тарифов.