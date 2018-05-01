У Києві відбудеться мітинг з нагоди Дня праці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Києві о 10 ранку розпочнеться хода-мітинг з нагоди відзначення Дня праці – 1 Травня. Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України, передає УНН.
“З нагоди відзначення Дня праці — 1 Травня, привернення уваги органів державної та місцевої влади, роботодавців, бізнесу до необхідності вирішення нагальних проблем Людини праці, Київська міська рада профспілок проводить ходу-мітинг”, — йдеться у повідомленні.
Учасники ходи мітингу зібрались о 9:30 на вулиці Хрещатик (ст. метро “Хрещатик”). О 10:00 колонна вирушить до Європейської площі, де відбудеться мітинг. Після закінчення ходи-мітингу охочі зможуть продовжити святкування на спортивній базі “Зеніт”.
Нагадаємо, у травні в Україні перепризначать субсидії населенню, при цьому субсидіювання працюватиме за новими правилами. Також повинен стартувати пілотний проект щодо електронного рецепта. Зміниться і низка тарифів.