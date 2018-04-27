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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве взорвалось авто

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Дарницком районе Киева в результате взрыва автомобиля один человек погиб, еще один получил телесные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В Киеве взорвалось авто

“ЧП произошло в Дарницком районе. В 22:20 поступило сообщение, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. На место происшествия выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели. По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, другой — получил телесные повреждения. Травмированного доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, устанавливает личность погибшего, проводит первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, общается со свидетелями и очевидцами.

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле “Шевроле” взорвалась граната во время движения.

Сведения о событии зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, поздно Вечером 6 марта в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро “Лесная”, рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.

Украинские Национальные Новости

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