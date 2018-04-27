В Киеве взорвалось авто

“ЧП произошло в Дарницком районе. В 22:20 поступило сообщение, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. На место происшествия выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели. По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, другой — получил телесные повреждения. Травмированного доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, устанавливает личность погибшего, проводит первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, общается со свидетелями и очевидцами.

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле “Шевроле” взорвалась граната во время движения.

Сведения о событии зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, поздно Вечером 6 марта в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро “Лесная”, рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.