У Києві вибухнуло авто
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Дарницькому районі Києва унаслідок вибуху автомобіля одна людина загинула, ще одна отримала тілесні ушкодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Подія сталася у Дарницькому районі. О 22:20 надійшло повідомлення, що по вул. Михайла Драгоманова, 44-А вибухнув автомобіль. На місце події виїхали керівники столичної та Дарницької поліції, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, лікарі та рятувальники. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший — отримав тілесні ушкодження. Травмованого доставили в лікарню, де йому надають медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Поліція з’ясовує обставини події, встановлює особу загиблого, проводить першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події, спілкується зі свідками та очевидцями.
Згідно із попередніми висновками експертів, в автомобілі “Шевроле”, який рухався, вибухнула граната.
Відомості про подію зареєстровані, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, пізно ввечері 6 березня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро “Лісова”, поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль.