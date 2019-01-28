В столице грузовик вылетел на встречную полосу и разбил легковушку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Киеве возле моста Патона грузовик вылетел на встречную полосу и разбил Nissan, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, возле моста Патона произошло ДТП. Скорее всего, грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. В результате столкновения легковушка получила значительные повреждения.
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Информации о пострадавших и причинах аварии пока нет.
Напомним, на выходных на дорогах Киевской области произошло 100 ДТП. Три человека получили телесные повреждения, еще три человека от полученных травм погибли.