За вихідні у Київській області сталося 100 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Протягом вихідних на дорогах Київської області сталося 100 ДТП. Троє людей отримали тілесні ушкодження, ще троє осіб від отриманих травм загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
"Упродовж суботи та неділі на дорогах столичної області працівники поліції задокументували сотню дорожніх аварій, де 3 людей отримали тілесні ушкодження, а ще троє громадян, на жаль, від отриманих травм померли. Основні причини аварій – недотримання швидкісного режиму та правил маневрування", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними поліції, у Білоцерківському районі на автодорозі між селами Озерна – Мала Вільшанка водій автомобіля Mercedes Vito не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом "ЛАЗ".
У результаті дорожньої пригоди водій автівки Mercedes від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Пасажир іномарки, жінка 1967 року народження, померла у реанімаційному відділенні лікарні.
У Макарівському районі, у селі Наливайківка, місцевий житель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, скоїв наїзд на пішохода, який вибіг на проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП 68-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.
У Кагарлицькому районі житель м. Миколаїв, керуючи автомобілем "КАМАЗ-5410", не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем "КАМАЗ 53212", який рухався у тому ж напрямку. Водій першої вантажівки отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому пальців на нозі.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті зіткнулися п'ять авто, у результаті аварії сім людей госпіталізовано.
Нагадаємо, за добу у Київській області зареєстрували 40 ДТП.