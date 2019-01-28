За вихідні у Київській області сталося 100 ДТП

КИЇВ. 28 січня. УНН. Протягом вихідних на дорогах Київської області сталося 100 ДТП. Троє людей отримали тілесні ушкодження, ще троє осіб від отриманих травм загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.