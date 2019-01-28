За вихідні у Київській області сталося 100 ДТП

ukru
23 березня, 12:58 • 167434 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 430634 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 421366 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 407933 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 413377 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 304565 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 252111 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 490333 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175864 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 420458 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.3 м/с
74 %
755 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 116487 перегляди
Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

23 березня, 17:08 • 110348 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 151067 перегляди
Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

23 березня, 17:43 • 111168 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 120861 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 408554 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 490337 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 420462 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 374227 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 322885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 161207 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 158270 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 159172 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 153720 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 157297 перегляди
Актуальне
За вихідні у Київській області сталося 100 ДТП

За вихідні у Київській області сталося 100 ДТП

Київ • УНН

 • 10104 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Протягом вихідних на дорогах Київської області сталося 100 ДТП. Троє людей отримали тілесні ушкодження, ще троє осіб від отриманих травм загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

"Упродовж суботи та неділі на дорогах столичної області працівники поліції задокументували сотню дорожніх аварій, де 3 людей отримали тілесні ушкодження, а ще троє громадян, на жаль, від отриманих травм померли. Основні причини аварій – недотримання швидкісного режиму та правил маневрування", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними поліції, у Білоцерківському районі на автодорозі між селами Озерна – Мала Вільшанка водій автомобіля Mercedes Vito не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом "ЛАЗ".

У результаті дорожньої пригоди водій автівки Mercedes від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Пасажир іномарки, жінка 1967 року народження, померла у реанімаційному відділенні лікарні.

У Макарівському районі, у селі Наливайківка, місцевий житель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, скоїв наїзд на пішохода, який вибіг на проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП 68-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

У Кагарлицькому районі житель м. Миколаїв, керуючи автомобілем "КАМАЗ-5410", не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем "КАМАЗ 53212", який рухався у тому ж напрямку. Водій першої вантажівки отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому пальців на нозі.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті зіткнулися п'ять авто, у результаті аварії сім людей госпіталізовано. 

Нагадаємо, за добу у Київській області зареєстрували 40 ДТП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.31
Bitcoin
$85,564.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,052.87
Ethereum
$1,980.42