За выходные в Киевской области произошло 100 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За выходные на дорогах Киевской области произошло 100 ДТП. Три человека получили телесные повреждения, еще три человека от полученных травм погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"В течение субботы и воскресенья на дорогах столичной области работники полиции задокументировали сотню дорожных аварий, где 3 человека получили телесные повреждения, а еще трое граждан, к сожалению, от полученных травм скончались. Основные причины аварий - несоблюдение скоростного режима и правил маневрирования", - говорится в сообщении.
Так, по данным полиции, в Белоцерковском районе на автодороге между селами Озерная - Малая Ольшанка водитель автомобиля Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "ЛАЗ".
В результате дорожного происшествия водитель автомобиля Mercedes от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир иномарки, женщина 1967 года, умерла в реанимационном отделении больницы.
В Макаровском районе, в селе Наливайковка, местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги. В результате ДТП 68-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался в больнице.
В Кагарлыкском районе житель г. Николаев, управляя автомобилем "КАМАЗ-5410", не придерживался безопасной дистанции, в результате чего столкнулся с автомобилем "КАМАЗ 53212", который двигался в том же направлении. Водитель первого грузовика получил телесные повреждения в виде перелома пальцев на ноге.
Как сообщал УНН, в Закарпатье столкнулись пять авто, в результате аварии семь человек госпитализированы.
Напомним, за сутки в Киевской области зарегистрировали 40 ДТП.