У столиці вантажівка вилетіла на зустрічну смугу і розтрощила легковик

За словами кореспондента, біля мосту Патона сталось ДТП. Швидше за все, вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, де зіштовхнулась із Nissan. У результаті зіткнення легковик зазнав значних ушкоджень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу у Київській області сталося 40 ДТП

Інформації щодо потерпілих та причин аварії наразі немає.

Нагадаємо, протягом вихідних на дорогах Київської області сталося 100 ДТП. Троє людей отримали тілесні ушкодження, ще троє осіб від отриманих травм загинули.