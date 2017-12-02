В Киеве в лесополосе нашли тела двух молодых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Святошинском районе столицы обнаружены тела двух неизвестных молодых людей кавказской внешности без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве, передает УНН.
"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесополосе мужчина увидел двух мертвых парней. На вызов сразу выехали следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия полицейские обнаружили мертвыми двух молодых мужчин (20-25 лет) кавказской внешности.
"Судебно-медицинский эксперт не обнаружил на теле умерших явных следов насильственной смерти, однако, несмотря на то, что на телах видны гнилистые изменения, окончательная причина будет установлена только после проведения судмедэкспертизы", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что никаких документов, мобильных телефонов или вещей, которые помогли бы установить персональные данные умерших, правоохранители не обнаружили.
Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личностей и причин смерти молодых людей.
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