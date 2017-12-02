У Києві в лісосмузі знайшли тіла двох молодиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Святошинському районі столиці виявлено тіла двох невідомих молодиків кавказької зовнішності без ознак життя. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у м.Києві, передає УНН.
"У чергову частину надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі чоловік побачив двох мертвих молодиків. На виклик відразу виїхали слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці події поліцейські виявили мертвими двох молодих чоловіків (20-25 років) кавказької зовнішності.
"Судово-медичний експерт не виявив на тілі померлих явних слідів насильницької смерті, однак, зважаючи на те, що на тілах видно гнилисті зміни, остаточна причина буде встановлена лише після проведення судмедекспертизи", - йдеться у повідомленні.
В поліції додали, що жодних документів, мобільних телефонів або речей, які б допомогли з’ясувати персональні дані померлих, правоохоронці не виявили.
Проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення їх осіб та причин смерті молодих людей.
Як повідомляв УНН, на Одещині пастухи до смерті забили свого товариша.