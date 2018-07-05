В Киеве в автомобиле обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений. Об этом сообщили УНН в Шевченковском райуправлении полиции.
"Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле возле дома на Щусева, 18. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", - сказали в полиции.
Как сообщал УНН, во вторник 3 июля в центре Киева ранили мужчину из огнестрельного оружия. Впоследствии стало известно, что пострадавший умер.
Вчера в киевском лифте жестоко убили пожилую женщину.