У Києві в автомобілі виявлено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями

"Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили в автомобілі біля будинку на Щусєва, 18. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група", - сказали у поліції.

Як повідомляв УНН, у вівторок 3 липня в центрі Києва поранили чоловіка з вогнепальної зброї. Згодом стало відомо, що постраждалий помер.



Вчора у києвському ліфті жорстоко вбили літню жінку.