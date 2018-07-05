У Києві в автомобілі виявлено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Шевченківському районі Києва в автомобілі виявлено тіло чоловіка зі слідами вогнепальних поранень. Про це УНН повідомили у Шевченківському райуправлінні поліції.
"Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили в автомобілі біля будинку на Щусєва, 18. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група", - сказали у поліції.
Як повідомляв УНН, у вівторок 3 липня в центрі Києва поранили чоловіка з вогнепальної зброї. Згодом стало відомо, що постраждалий помер.
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