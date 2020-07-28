В Киеве образовались значительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят проспекты Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевский проспект, бульвар Тараса Шевченко, а также Большая Окружная дорога.
Также затруднено движение на улицах Михаила Грушевского, Елены Телиги, Сечевых Стрельцов, Жилянской, на Набережном шоссе и Петровской аллее.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Броварской проспект, проспекты Романа Шухевича и Петра Григоренко, улицы Братиславская, Оноре де Бальзака и Сормовская.
Затруднено движение на Южном и Русановском мостах, а также на мосту Патона в направлении Правобережья.
Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток.