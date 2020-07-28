У Києві утворилися значні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоять проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери, Голосіївський проспект, бульвар Тараса Шевченка, а також Велика Окружна дорога.
Також ускладнено рух на вулицях Михайла Грушевського, Олени Теліги, Січових Стрільців, Жилянській, Набережному шосе та Петрівській алеї.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Броварський проспект, проспекти Романа Шухевича та Петра Григоренка, вулиці Братиславська, Оноре де Бальзака та Сормовська.
Ускладнено рух на Південному та Русанівському мостах, а також мостом Патона у напрямку Правобережжя.
Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби.