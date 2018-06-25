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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Киеве ультраправые напали на лагерь ромов у метро "Академгородок"

В Киеве ультраправые напали на лагерь ромов у метро "Академгородок"

Киев  •  УНН

 • 17263 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Киеве, возле станции метро "Академгородок", представители ультраправой организации "Немезида" напали на лагерь ромов. Об этом сообщается в Telegram-канале организации, передает УНН.

В частности, в сообщении говорится о том, что на месте ромского лагеря якобы "была свалка и наркопритон".

"Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мы решили устроить цыганам предупредительный визит, во время которого "угостили" их взрывчатыми и горячими подарками", - говорится в сообщении организации.

Радикалы подожгли несколько палаток и распылили по лагерю газ.

Напомним, сегодня Пустомытовский райсуд Львовской области начал избирать меру пресечения подозреваемым в нападении на лагерь ромов во Львове.

Как сообщал УНН, вчера в результате нападения на лагерь ромов во Львове четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.

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