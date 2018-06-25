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У Києві ультраправі напали на табір ромів біля метро "Академмістечко"

У Києві ультраправі напали на табір ромів біля метро "Академмістечко"

Київ • УНН

 • 17264 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. У Києві, біля станції метро "Академмістечко", представники ультраправої організації "Немезіда" напали на табір ромів. Про це повідомляється у Telegram-каналі організації, передає УНН.

Зокрема, в повідомленні йдеться про те, що на місті ромського табору нібито "був смітник та наркопритон".

"Щоб хоч якось змінити ситуацію, ми вирішили влаштувати циганам попереджувальний візит, під час якого "пригостили" іх вибуховими та гарячими подарунками", - йдеться у повідомленні організації.

Радикали підпалили кілька наметів та розпилили по табору газ.

Нагадаємо, сьогодні Пустомитівський райсуд Львівської області розпочав обирати запобіжний захід підозрюваним у нападі на табір ромів у Львові. 

Як повідомляв УНН, вчора внаслідок нападу на табір ромів у Львові четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.

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