КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве в районе Троещины раздаются взрывы — российские военные пытаются атаковать ТЭЦ, ВСУ дают бой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственную службу специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.