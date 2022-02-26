В Киеве в районе Троещины раздаются взрывы — российские военные пытаются атаковать ТЭЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве в районе Троещины раздаются взрывы — российские военные пытаются атаковать ТЭЦ, ВСУ дают бой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственную службу специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.
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“Враг пытается атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины. ВСУ дают бой. В Василькове продолжается сопротивление-именно туда пытаются высадить вражеский десант”, — говорится в заметке.